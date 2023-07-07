В Сети появился трейлер нового ромкома «Как звезды» с Натальей Земцовой и Юлией Снигирь

В Сети появился трейлер новой романтической комедии «Как звезды» от режиссера Марии Лойтер. Премьера проекта на широких экранах назначена уже на 17 августа.

Сюжет картины разворачивается в летней Москве. Соня – начинающая актриса, а Маша озвучивает мультфильмы. Их случайная встреча приводит к началу крепкой дружбы. Совершенно непохожие друг на друга девушки посещают различные вечеринки, крутят романы, при этом продолжая идти к своей мечте. И на этом пути им необходимо не только удержать свою связь, но и решить, на какие жертвы они готовы пойти ради успеха.

Главные роли в фильме исполнили звезда «Эпидемии» и «Восьмидесятых» Наталья Земцова; известна по проекту «Мир! Дружба! Жвачка!» Надежда Иванова, а также Юлия Снигирь, Гела Месхи, Агата Муцениеце и другие.

Отметим, что впервые новая лента Марии Лойтер была показана в рамках кинофестиваля «Дух огня». Там она получила приз зрительских симпатий.