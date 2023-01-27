В Сети появилось фото матери Ирины Алферовой, которой исполнился 101 год
«Дай Бог Вам здоровья»: матери Ирины Алферовой исполнился 101 год .
Фото: Валерия Завьялова/ Starface.ru
В семье Ирины Алферовой грандиозное событие: ее мама Ксения Архиповна встретила свой 101 день рождения! Известно, что именинница прошла Великую Отечественную войну и была радисткой. Вчера все близкие и родные люди собрались вместе, чтобы поздравить Ксению Алферову с этой красивой датой.
На празднике была и телеведущая Екатерина Колокольцева. Знаменитость поделилась эксклюзивным кадром Ксении Архиповны и трогательно его подписала: «Ксения Архиповна Алферова! Дай Бог Вам здоровья! Честь быть гостем на этом празднике».
Редакция «Passion.ru» присоединяется к теплым словам и желает матери Ирине Алферовой вечной молодости души!
Ксения Алферова прекрасно выглядит в своем возрасте!
Фото: Из профиля Instagram* Колокольцевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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