В Сети появилась запись выступления Филиппа Киркорова без фонограммы: как на самом деле поет «поп-король»

Певец Филипп Киркоров не стал прибегать к обману зрителей и своих поклонников на прошедшем в Санкт-Петербурге концерте «Звезды Дорожного радио». Он не воспользовался фонограммой и спел свои знаменитые песни вживую. Кроме того, артист презентовал свой новый трек, который был записан вместе с Жасмин.

Корреспонденты издания «ДНИ.РУ» отметили, что Филипп вышел на сцену вместе с коллегой и впервые исполнил композицию «Личное тело». А уже после этого он отпустил вокалистку и порадовал фанатов двумя своими хитами – «Единственная» и «Дива». В СМИ отметили, что живое выступление Киркорова было ничуть не хуже студийной записи. А понять, что это была не фонограмма, можно было благодаря тому, что в какой-то момент певец заменил некоторые слова в песне.

«Мир у ног, цветы овация, что ни роль, а Киркоров – все еще сенсация!» - спел артист.

К слову, не все звезды отечественного шоу-бизнеса бывают так честны с поклонниками. Нередко они пользуются фонограммой, так как либо не могут петь вживую, либо придерживаются правил телевизионных съемок. Например, когда артист принимает участие в программе, то практически всегда он поет не сам, так как должен быть чистый звук, который может обеспечить только запись.

Ранее Филипп Киркоров подготовил вернувшейся в Москву Кристине Орбакайте подарок.