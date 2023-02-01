В Сеть просочились подробности о сбежавшем сыне Маргариты Тереховой

41-летний актер, фотограф и режиссер, Александр Терехов, по признанию матери, характером пошел в нее: бескомпромиссен и неуживчив.

Однако он все же не столь талантлив, как народная артистка России Маргарита Терехова. На счету всего один художественный фильм («Майонез») и несколько сценариев для документальных лент.

Женившись на фотомодели и певице Татьяне Найник, Александр расстался с ней и осенью 2022 года уехал в Польшу.

Недавно Татьяна рассказала некоторые подробности об этой поездке.

В Польше режиссер также надеялся подыскать работу по специальности, однако, по данным Найник, пока в этом не преуспел.

Вообще он поехал в Европу «искать смысл», - поделилась с журналистами экс-супруга режиссера, а заодно пожаловалась, что первое время от Александра приходили лишь крохотные алименты, а сейчас он вовсе ничего не присылает.

Напомним, что в Москве актера ждет семилетняя дочка Вера, которая «очень скучает».

Он всегда был таким, - говорит сестра Александра Терехова, заслуженна артистка России Анна Саввовна Терехова.

– Никогда не любил работать, все время жил за счет мамы.

Но Саша любит маму, уехал он временно. И обязательно вернется.