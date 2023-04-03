В Сеть попало видео Ани Лорак с самым красивым мужчиной Испании

Столкнувшись с отменой концертов в России, певица Ани Лорак отправилась путешествовать на дорогостоящий курорт в жаркий Дубай.

В круиз звезда отправилась не одна, а с 46-летним Исааком Виджараку.

Фото с испанским красавцем певица выложила себе в соцсети. Позже и интернет попало и видео из номера отеля, где обладатель титула «Мистер Испания» запечатлел свою возлюбленную у зеркала в момент нанесения макияжа.

Напомним, что Ани Лорак и звезда реалити-шоу Исаак познакомились на Ибице.

Лорак утверждает, что испанец буквально спас её от депрессии. Как сообщает издание VoiceMag, мужчина «постучался в дверь» когда она меньше всего ожидала этого.