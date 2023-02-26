В Сеть попало еще одно интимное видео из жизни Регины Тодоренко

Две творческие натуры в одном автомобиле - этого уже много. А в случае, если это Регины Тодоренко и Влада Топалова - вообще перебор.

Особенно когда вокруг пары не умолкают слухи о скором расставании, да еще когда по роду профессии всю свою жизнь приходится выкладывать в интернет.

Недавно ссора Тодоренко и Топалова, начавшаяся в машине, стала достоянием подписчиков.

И хотя в телестудии пара, вроде бы, помирилась, нехороший осадок остался.

И вот – новая видео. И снова из машины. Только, на этот раз, судя по всему, человеком, который заставил телеведущую и блогера разрыдаться, стал четырехлетний Михаил (Майкл) Топалов.

Говорят, мать души не чает в ребенке, однако семейные нагрузки, возникшие вскоре после рождения второго ребенка – Мирослава – явно расшатали нервную систему молодой женщины.