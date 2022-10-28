15:45, 28 октября 2022
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В сеть попали фотографии внебрачной дочери Леонида Агутина.
Певец и композитор был женат несколько раз. Среди его избранниц значились Анжелика Варум и Светлана Белых.
По сообщениям СМИ, дочь звезды от третьего брака Полина долгое время оставалась в стороне от внимания со стороны широкой публики.
Говорят, Агутин не хотел признавать факт своего отцовства до совершеннолетия девушки.
Сейчас 26-летня Поля стала общается с папой гораздо чаще, и певец даже начал делится с подписчиками общими с ней фото.
Известно, что молодая Агутина живет за границей, имеет там ухажера и в своем возрасте может вполне считаться настоящей русской красавицей.
ФОТО: Kashaev Pavel/East News
Источник:https://ryazan.life/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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