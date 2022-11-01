В сеть попали фото беременной Светланы Ходченковой

Одна из самых изящных киноактрис отечественного кинематографа напугала поклонников откровенным фото.

Коричневый плащ, туфли-лодочки и округлый животик, мило виднеющийся из-под белого платья, сформировали настолько правдоподобный образ, что в Сеть посыпались вопросы: от кого ребенок?

Кто отец?

После развода с мужем Владимиром Яглычем в 2005 и расставания с бойфрендом Георгием Петришиным в 2016 Ходченкова вообще не перестала афишировать свою линчую жизнь.

Все просто: Надя сейчас снимается в сериале Александра Войтинского «Очевидное – невероятное».

И вошла в свое «интересное положение» она исключительно в рамках новой роли.

ФОТО:Zilber Mihail/East News