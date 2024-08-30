«В сердечко девчонкам»: Денис Клявер рассказал о создании хита «День рождения»

Певец Денис Клявер стал гостем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», которое в эти дни выходит в эфир из центра Москвы – с мультиформатной площадки на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в парке «Музеон». Он исполнил свои песни и рассказал об истории появления хита «День рождения».

Полюбившемуся слушателям треку исполняется 20 лет! Знаменитость признался, что песня создавалась не на заказ. Но уже продолжительное время является визитной карточкой Дениса Клявера и Стаса Костюшкина, они впервые исполнили ее вместе в составе группы «Чай вдвоем».

«Я просто понял, что песни радостные про день рождения есть. На самом деле, Настя Максимова, известная композитор, которая написала Юлии Савичевой все её хиты, она одна из первых, кто услышал эту песню, сказала: «Дэн, ты даже не понимаешь, как вы написали прямо вот в сердечко девчонкам», – поделился певец в эфире «Авторадио».

Клявер признался, что хит слушают поклонники разных возрастов.

«Прошла сквозь десятилетия, я вижу, какой отклик на нее у девчонок разных возрастов, даже у совсем маленьких, которые уже понимают трагизм припева: «Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания». Попадает прямо в сердечко», – добавил музыкант.

Звезда также отметил, что сталкивается с критикой фанатов. Одна из слушательниц написала, что Денис решает за девушек, что им не нужны подарки, цветы и внимание. Но он отреагировал с юмором.