В семье Тепляковых появятся еще две девочки-вундеркинда

Российская шаманка Кажетта Ахмеджанова рассказала о пополнении в семье Тепляковых.

Со слов провидицы, у Евгения и Натальи потенциально могут родиться ещё двое детей. Оба ребенка окажутся девочками.

Каджета поведала также и о невероятных астральных возможностях главы семейства:

«У мужчины настоящий старорусский дух. На нём-то вся это семья держится. Жене обычно приходится в таких семьях вовсе несладко. У них сейчас три девочки, будут и ещё».

Как сообщает издание Woman.ru, шаманка не советует Наталье рожать, поскольку состояние здоровья у неё не из лучших.

«Мама внутренне истощена и может такой нагрузки просто не вынести», – заглядывая в будущее говорит Ахмеджанова.

Напомним, что в впервые Евгений и его семья начали появляться в прессе, когда дочь Теплякова Алиса собралась поступить в МГУ в восьмилетнем возрасте.