В семье Тепляковых появятся еще две девочки-вундеркинда
Евгению Теплякову предсказали появление еще двух девочек-вундрекиндов .
Российская шаманка Кажетта Ахмеджанова рассказала о пополнении в семье Тепляковых.
Со слов провидицы, у Евгения и Натальи потенциально могут родиться ещё двое детей. Оба ребенка окажутся девочками.
Каджета поведала также и о невероятных астральных возможностях главы семейства:
«У мужчины настоящий старорусский дух. На нём-то вся это семья держится. Жене обычно приходится в таких семьях вовсе несладко. У них сейчас три девочки, будут и ещё».
Как сообщает издание Woman.ru, шаманка не советует Наталье рожать, поскольку состояние здоровья у неё не из лучших.
«Мама внутренне истощена и может такой нагрузки просто не вынести», – заглядывая в будущее говорит Ахмеджанова.
Напомним, что в впервые Евгений и его семья начали появляться в прессе, когда дочь Теплякова Алиса собралась поступить в МГУ в восьмилетнем возрасте.