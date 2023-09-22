В семье Петрова пополнение: жена актера сообщила о появлении сына

Новоиспеченная жена Александра Петрова поделилась в соцсетях радостной новостью: она объявила о пополнении в семье. Виктория Антонова выложила фотографию с котенком и назвала его своим сыном.

На прошлой неделе актер удивил поклонников новостью о свадьбе. Причем до этого Петров тщательно скрывал свою избранницу, и многие думали, что он все еще находится в отношениях со Стасей Милославской.

Интересно, что и сама актриса узнала о решении молодого человека прямо в день его женитьбы. По словам Александра, он познакомился с будущей супругой случайно на улице, а через несколько встреч решил сделать ей предложение руки и сердца.

И вот накануне новая возлюбленная Петрова Виктория Антонова опубликовала в Сети несколько кадров с бело-серым котенком. Девушка везде берет «сына» с собой, а теперь решила пойти с ним на встречу с подругой.

«Крестная выгуливает ребенка», – прокомментировала она.

Ранее мы писали, что 47-летняя балерина Анастасия Волочкова рассказала о своей бурной интимной жизни. По словам звезды, она занимается сексом в шпагате четыре раза в день.