В Санкт-Петербурге буйный алиментщик угрожал взорвать травмпункт

Переполох в травматологическом отделении 31 поликлиники университета СПБГМУ имени академика И.П. Павлова на улице Льва Толстого начался в тот момент, когда один из посетителей указал на свою сумку и громогласно заявил, что там у него взрывное устройство.

«Нажму кнопку, после чего все погибнут!» — приводит слова подозреваемого телеканал «Санкт-Петербург».

Одна из женщин, также сидевших в очереди, сориентировалась и вызвала по мобильнику стражей порядка. Прибывший наряд задержал мужчину.

Им оказался хорошо знакомый полиции Петроградского района 41-летний житель города. Он уже привлекался к ответственности за хулиганство и неуплату алиментов.

Сейчас на него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.