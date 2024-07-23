В России запустили реалити-шоу с Лизой Арзамасовой для поддержки беременных женщин

Компания NappyClub запустила реалити-шоу «Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой» для поддержки беременных женщин России. Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

С 17 июля по 17 сентября — компания NappyClub, ведущий производитель товаров для малышей и их мам, запустила уникальное реалити-шоу «Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой», которое создано для поддержки и просвещения беременных женщин в России на всех этапах беременности.

«Соберись в роддом с Лизой Арзамасовой» — это проект, где актриса Лиза Арзамасова, находящаяся на последних сроках беременности, объединяется с NappyClub, чтобы создать уникальное информационное пространство для будущих мам. В рамках проекта будут участвовать популярные мамочки, находящиеся на схожем сроке беременности, которые вместе будут проходить различные мероприятия под чутким наблюдением специалистов.

Именно в этом реалити-шоу женщины смогут найти ответы на все свои вопросы о беременности, развеять страхи и сомнения, сделать этот уникальный период незабываемым и счастливым.

Кроме того, участницы проекта на каждом мероприятии получат ценные подарки от партнеров: ОЗОН, МЕДСИ, Kabrita, Fitstarts, Akusherstvo Club, Лечебный воды Родник, Yummy Mummy, Lapsi, МИФ. Детство.