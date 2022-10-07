В России отменили церемонию награждения отечественных фильмов

Художественный руководитель Национальной кинематографической премии «Ника» Юлий Гусман заявил, что в 2022 году церемонии вручения лучшим фильмам России не будет.

Он пояснил, что церемония пока перенесена на 2023 год, а также заявил, что сама деятельность премии не прекращается.

Отмечается также, что список лучших картин был составлен комиссией в конце февраля.

В категории «Лучший фильм» на награду претендовали шесть картин, среди которых «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Медея» Александра Зельдовича, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, созданный при поддержке Минкультуры РФ, «Купе номер 6» Юхо Куосманена, «Уроки фарси» Вадима Перельмана.