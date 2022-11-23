В России напали на Верку Сердючку, которая в этот момент была на Украине

Жанр пародии в нашей стране становится все более опасным.

Пародийное комическое шоу российского музыканта и шоумена Сергея Дворецкого едва не омрачилось неприятным инцидентом.

На одном из недавних концертов подвыпившая публика полезла на сцену прямо во время выступления.

В этот момент Дворецкий пародировал Верку Сердючку в исполнении знаменитого украинского певца Андрея Данилко.

«Если зритель выпил, он не особо разбирается, какая перед ним Сердючка, настоящая или нет», - с досадой признался мастер пародии. Сейчас Сергей усиливает охрану.

Но по-прежнему готов откликнуться на предложение исполнить пародию на корпоративе или на свадьбе.

Для тех, кому претит сам образ разбитной украинки – например, военным или сотрудникам правоохранительных органов - Дворецкий готов явиться в образе Людмилы Гурченко, Ирины Аллегровой или Глюкозы.