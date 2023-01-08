15:56, 08 января 2023
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В реанимации скончался сценарист «Иронии судьбы.Продолжение» Алексей Слаповский
В возрасте 66 лет умер Алексей Слаповский, известный своей сценарной работой над «Иронией судьбы.Продолжение».
Отмечается, что 7 января Слаповского доставили в реанимацию Московского городского центра пульмонологии. Врачи обнаружили 75-процентное поражение легких.
Причиной смерти сценариста объявили серьезную двустороннюю пневмонию. Похороны будут проходить в Москве.
Источник фото:East News
Источник:kommersant.ru
Автор:Галина СьюТеги:
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