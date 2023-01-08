В реанимации скончался сценарист «Иронии судьбы.Продолжение» Алексей Слаповский

В возрасте 66 лет умер Алексей Слаповский, известный своей сценарной работой над «Иронией судьбы.Продолжение».

Отмечается, что 7 января Слаповского доставили в реанимацию Московского городского центра пульмонологии. Врачи обнаружили 75-процентное поражение легких.

Причиной смерти сценариста объявили серьезную двустороннюю пневмонию. Похороны будут проходить в Москве.