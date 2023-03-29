В прокат выходит антиутопия «Волны» с Викторией Толстогановой в главной роли

Драма о попытках пережить случившуюся трагедию от автора зомби-хоррора «Шопинг-тур» и бывшего кинообозревателя «Афиши» Михаила Брашинского была показана на фестивалях «Зимний» и «Окно в Европу», где и получила специальный приз президента фестиваля Армена Медведева.

«Волны» представят продюсер Сабина Еремеева, а также актеры Владислав Абашин и Ирина Бразговка.

Режиссер Михаил Брашинский примет онлайн-участие в Q&A-сессии по окончании показа.

В основе сюжета драмы «Волны» — история людей, попавших в тоталитарную секту, скрытую от посторонних глаз в лесу. Как это часто бывает в жизни, герои начинают ценить собственную свободу лишь в условиях жесткого подчинения и обретают настоящую любовь там, где любые чувства находятся под запретом.

Главные роли исполнили Виктория Толстоганова и Владислав Абашин.

В закрытом тайном обществе все связаны энергией волны. Здесь все отрезаны от внешнего мира и ищут бессмертия. Здесь все находят новый дом, где вроде бы обретают покой, любовь и ответы на свои мучительные вопросы. Но правильные ли это ответы? И какую цену придется заплатить, чтобы выжить и остаться собой?

«Я очень долго писал сценарий, восемь лет, в 2010 году начал, еще до «Шопинг-тура», но у меня не получалось почему-то. Я останавливался, бросал его, но он меня не бросал, не отпускал.

Я время от времени к нему возвращался. А он все не получался, не случался. И вот в 2018 году, летом, я вдруг остался совершенно один и вдруг понял, что вот сейчас могу его дописать.

Он меня спасал от одиночества, а я его — от небытия», - рассказал о картине режиссер Михаил Брашинский.

Премьерный показ картины состоится 6 апреля в киноцентре «Октябрь».

В широкий прокат лента поступит 13 апреля 2023.