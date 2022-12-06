В постели с Павлом Деревянко: «Нырнул, вынырнул, а что между, будто в тумане»

«Нырнул, вынырнул, а то, что между, будто в тумане» – именно этими словами звезда сериала «Беспринципные» описывает свою постельную сцену с Павлом Деревянко Оксана Стрельцова.

Многим интересующимся личной жизнью актёра прекрасно известно что он и его персонаж Славик, по большому счету, мало чем отличаются.

Однако, по словам Стрельцовой, Деревянко относится к такому типу людей, рядом с которыми поневоле чувствуешь себя желанной и самой красивой.

Паша – очень теплый, «обволакивающий», - рассказывает Оксана в эксклюзивном интервью.

Когда Стрельцова узнала о постельной сцене, она была была настолько смущена, что еле дошла до съемочной площадки, ведь режиссер хотел снять их близость с Деревянко «а-ля naturel». Только благодаря профессионализму съемочной группы, конфуза удалось избежать.