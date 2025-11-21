Опубликовано 21 ноября 2025, 12:571 мин.
В Санкт-Петербурге сгорел роллс-ройс актрисы Софьи Аржаковской
© Starface.ru
В Санкт-Петербурге сгорел роллс-ройс российской и голливудской актрисы Софьи Аржаковской. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Происшествие случилось около часа ночи. Автомобиль стоял в Вытегорском переулке.
В люксовом авто загорелись моторный отсек и салон. Источник пишет, что ранее Софью ловили на распитии шампанского за рулем.
Аржаковская носит титул «Миссис мира 2006», владеет особняком в Подмосковье. Сыграла в фильме Джона Харрисона «Храброе сердце Ирены Сендлер», снялась в драме режиссера Али Замани и в других зарубежных кинолентах.
Ранее сообщалось, что машину актера Михаила Ефремова, на котором он устроил ДТП, выставлена на продажу. Нынешний владелец продает авто за 5 млн рублей.