«В перчатке самого Майкла»: Филипп Киркоров появился на премьере байопика о короле поп-музыки

Премьера масштабного фильма о жизни Майкла Джексона прошла 22 мая 2026 года. Несмотря на +30 градусов в столице, на красную дорожку вышли многие звёзды российского шоу-бизнеса.

Филипп Киркоров поразил гостей особенным аксессуаром. Артист появился в легендарной перчатке, которая когда-то принадлежала самому королю поп-музыки.

Среди гостей премьеры также были певец и телеведущий Стас Шаляпин, который привёл дочь Витаса, и актриса Наталья Рудова.

Байопик «Майкл» создан режиссёром Антуаном Фукуа и продюсером Грэмом Кингом. Картина охватывает путь артиста от момента основания группы The Jackson 5 до триумфа его сольной карьеры. Создатели стремились максимально приблизить зрителей к истории легендарного музыканта, показав рождение мировой суперзвезды и его борьбу с индустрией.

В одной из ключевых ролей снялся актёр Колман Доминго. Он исполнил роль Джозефа Джексона — отца Майкла, крановщика, создавшего музыкальную группу Jackson Five из своих многочисленных детей. Действие начинается в городе Гэри, штат Индиана, в конце 1960-х годов.

Напомним, фильм «Майкл» станет первой частью запланированной трилогии о жизни одного из самых влиятельных музыкантов в истории. В российский прокат картина выходит 28 мая 2026 года.