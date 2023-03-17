«В памяти остался взрыв»: названы опасные последствия гематомы головы для Романа Костомарова

Уже два месяца все внимание публики приковано к Роману Костомарову. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес гангрену, некроз и инсульт. Кроме того, поговаривают, у спортсмена была обнаружена и гематома в лобной части головы. На связь с изданием NGS. Ru вышел врач-терапевт Андрей Звонков и назвал последствия подобного диагноза для Костомарова.

По словам эксперта, любое повреждение головы ведет к серьезным изменениям личности. Мужчина считает, что в таких ситуациях люди становятся совершенно другими: их характер, настроение обновляются.

«Повреждаются очень многие функции. Даже после ушиба лобной части у человека порой меняется философия», — высказался специалист.

Также Звонков прокомментировал и решение врачей о введении Романа в медикаментозный сон. Андрей считает, что они поступили правильно, дав фигуристу восстановиться вдали от стресса окружающей среды.

«Представьте, что вы потеряли сознание. Когда же вы в него вернулись, первая реакция, которая возникла — бежать, потому что в памяти остался взрыв. То же самое у Костомарова. Он пережил стресс, сохранился определенный негатив», — пояснил Звонков.

Ранее мы писали о том, что решение об ампутации руки 46-летнего Романа Костомарова принято. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой источник подтвердил улучшения в состоянии Олимпийского чемпиона. Известно, что фигурист уже находится в сознании и общается с близкими.