В отношении блогера Апачева составили протокол после его поездки в Суджу

На российского блогера и исполнителя Акима Апачева составлен протокол о хулиганстве после его поездки в Суджу под Курском. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, МВД инициировало проверку по факту совершения Апачевым противоправных действий — во время визита в город он разрисовал стены некоторых домов граффити с обсценной лексикой.

В результате был составлен административный протокол. Дело передано в суд для рассмотрения и принятия решения. По статье о мелком хулиганстве блогеру может грозить штраф до 100 тыс. рублей.

Ранее Апачев попытался обвинить блогера Юрия Подоляку в том, что тот был с ним в Судже и наблюдал за художественным процессом.