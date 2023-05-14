В Орле девушка зарезала незнакомца за праздничным столом

В Орловской области 33-летняя россиянка зарезала ножом малознакомого ей человека, по несчастному стечению обстоятельств находящегося вместе с ней в гостях.

Газета.Ru сообщает, что обвиняемая по делу об убийстве начала спорить с сорокалетним мужчиной, которого также, как и её позвали на общее застолье.

В какой-то момент женщина, видимо лишившись логических аргументов и окончательно потеряв самообладание, схватила нож и несколько раз с силой ударила потерпевшего.

Из-за полученных травм россиянин скончался на месте. Сейчас силовым службам региона предстоит выяснить, вследствие чего произошла драка и установить все обстоятельства произошедшего трагедии.