В онлайн-кинотеатре Иви состоялась премьера сериала «Сама виновата?» по истории Маргариты Грачевой

В онлайн-кинотеатре Иви состоялась премьера всех серий сериала «Сама виновата?», основанного на реальной истории Маргариты Грачевой, которой муж отрубил руки. Сценарий создавался по книге героини «Счастлива без рук».

Несколько лет назад история Грачевой потрясла всю страну. Из ревности супруг, ранее не проявлявший агрессии, вывез ее в лес и лишил конечностей. Одну кисть женщины врачи собирали по частям, а вторую так и не удалось спасти, поэтому теперь она ходит с бионическим протезом. Когда все это произошло, Маргарита поняла, что не хочет молчать, и написала книгу, а позже согласилась на экранизацию своей истории.

Роли в сериале исполнили Анна Глаубэ, Игорь Царегородцев, Ольга Кабо, Мария Миронова, Дмитрий Власкин, Ольга Тумайкина, Ольга Смирнова, Вадим Андреев и другие. Отметим, что исполнительница главной роли удивительным образом похожа на Маргариту. При этом сама Анна признавалась, что изначально не планировала полностью копировать Риту, ее голос и повадки.

«Могу сказать, что весь сериал я посмотрела не отрываясь. Сложно поверить, что это все происходило со мной на самом деле. Память стирает многие детали, и это дает возможность пройти через испытания. Самое главное, как мне кажется, говорить об этом, поднимать тему домашнего насилия, пытаясь таким образом помочь тем, кто нуждается в поддержке, тем, кто думает о том, как себя спасти. Обратите внимание на QR-коды в конце серий, это ссылки на сайт, куда могут обратиться все, кто ищет помощи», - отметила сама Грачева.

Посмотреть все серии сериала «Сама виновата?» можно уже сейчас в онлайн-кинотеатре Иви.