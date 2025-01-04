«В очередной раз обманули»: бывшая жена Николая Сердюкова не отпустила с ним дочь на Бали

Николай Сердюков заявил, что бывшая жена не отпустила с ним дочь на Бали.

До отношений с Ксенией Бородиной блогер был в браке Алиной Акиловой, с которой они воспитывают общую дочь Николь. После звездного развода девочка осталась жить с мамой. Однако, несмотря ни на что, Сердюков принимает активное участие в жизни своего ребенка, не оставляя ее без отцовского внимания и подарков.

Сердюков признался, что этот Новый год 6-летняя Николь должна была улететь вместе с ним и семьей Ксении Бородиной на Бали, но ее мама в последний момент решила поменять свои планы.

«Меня в очередной раз обманули. Мы планировали этот Новый год отметить вместе на Бали. Но мама Николь сказала, что летит с ней в Тай. В итоге ребенок остался в Москве», — поделился Николай в личном блоге.

Сердюков подчеркнул, что не оставил ребенка без новогоднего подарка: он заехал к девочке перед самым вылетом, чтобы устроить сюрприз. Николай подарил своей шестилетней Николь планшет Apple.

Сердюков признался, что уже успел соскучиться за дочерью, находясь в другой стране.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина рассказала об отношениях с Николаем Сердюковым.

Также сообщалась, что Владимир Селиванов отметил Новый год с дочерью от первого брака.