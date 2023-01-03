В новогоднюю ночь Никита Джигурда изменил любовнице с собственной женой

33-летняя обладательница самых больших губ в российской медийной тусовке Ирэн Волынская еще недавно ходила едва ли не в официальных любовницах брутального актера.

У нас конфетно-букетный период, и мне не хочется, чтобы СМИ что-то переворачивали, - заявляла стилист по ламинированию бровей и биотатуажу губ.

СМИ и не переворачивали. Перевернул, а, точнее, перелистнул сам Никита. В новый год Кролика он, похоже, решил войти с чистого листа.

И неожиданно встретил его вместе со своей многострадальной, но законной супругой Мариной Анисиной и собственными детьми.

Относительно небольшая компания компенсировалась длинной детских имен: Мик-Анжель-Крист Анисин и Эва-Влада Анисина в январе отметят 14 и 13-летие соответственно.

Семейную идиллию нарушал лишь адвокат Эльман Магеррам оглы Пашаев, услугами которого Джигурда пользовался, защищая свой палец после перелома в стычке с Александром Добровинским и свое, увы, уплывшее наследство от Людмилы Браташ.