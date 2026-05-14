В нежно-голубом платье с перьями: модель Барбара Палвин впервые показала беременный живот на Каннском фестивале

Барбара Палвин стала известна как одна из «ангелов» Victoria's Secret и востребованная модель на международных подиумах. Дилан Спроус прославился в детстве благодаря ролям в сериалах Disney Channel, а позже продолжил актёрскую карьеру во взрослом кино.

Пара появилась на премьере французского фильма «Параллельные истории» в Каннах. Барбара выбрала для выхода нежно-голубое платье с короткими рукавами и пышной юбкой из перьев, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот. Дилан позировал рядом с супругой в классическом чёрном смокинге.

На фотографиях видно, как модель положила руку на живот, демонстрируя беременность, а актёр нежно обнимал возлюбленную.

Пара держалась за руки и не скрывала радости от предстоящего пополнения в семье. Выбор престижной площадки Каннского кинофестиваля для объявления такой личной новости подчеркнул важность момента для звёздной четы.

Напомним, Барбара Палвин и Дилан Спроус поженились в 2023 году в Венгрии. Пара начала встречаться в 2018 году, и их роман быстро стал одним из самых обсуждаемых в мире моды и кино. Теперь супруги готовятся стать родителями впервые.