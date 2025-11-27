«В нее был влюблен мой брат!»: солист «Братьев Грим» раскрыл личность девушки, для которой написана песня «Ресницы»

Появление музыкантов в студии «Авторадио» стало настоящим подарком для поклонников, ведь в этом году группа отмечает сразу несколько крупных дат. Ровно 20 лет назад в федеральных эфирах зазвучала песня, ставшая визитной карточкой коллектива, и вышел первый одноименный альбом «Братья Грим». Но это не единственный повод для праздника: 15 лет исполнилось пластинке «Крылья Титана» и 10 лет – альбому «Самая любимая музыка».

В эфире шоу «Мурзилки Live» Константин Бурдаев с ностальгией вспомнил времена, когда физические носители еще имели вес, а дебютный альбом разлетался миллионными тиражами.

«Это веха. Первый альбом – это понятно, дебют. Все, что мы копили, в тумбочку складывали. Этот диск, по-моему, продался каким-то сумасшедшим тиражом, там миллионы какие-то маячат. По тем временам это было круто. Диски тогда еще существовали, слава богу», – рассказал Константин Бурдаев.

Ведущие шоу расспросили артиста о том, как создаются хиты, которые даже спустя два десятилетия остаются в «золотом фонде» всех караоке-клубов страны. Музыкант признался, что песня «Ресницы», с которой началась слава «Братьев Грим», родилась «внезапно, как извержение вулкана». Костя Грим также впервые раскрыл личность девушки, чей образ вдохновил его на эти строки. Оказалось, что муза живет в Самаре, но романтических отношений у самого Константина с ней не было.

«Ну, я знаю эту девушку, она живет до сих пор в Самаре... У нее были огромные ресницы, я могу сказать, что звали ее Юля, и в нее был влюблен когда-то мой брат», – признался певец.

Артист отметил, что многие девушки, с которыми его сводила судьба, ошибочно принимали песню на свой счет.

«Я думаю, что, наверное, все девушки, которые когда-либо с нами встречались, думают, что это им посвящено, они себе присваивают», – с улыбкой добавил Костя Грим.

В эфире он спел вживую не только проверенные временем хиты – «Ресницы», «Кустурица», «Лаос», «Самая любимая музыка», но и устроил громкую премьеру. Бурдаев представил трек «Молоды», записанный совместно с группой Uma2rman. Как выяснилось, эта композиция ждала своего часа 12 лет.

«Лежала в тумбочке. Я был тогда еще слишком молод, чтобы петь эту песню... Я ее откопал, посмотрел, пощупал, думаю, надо спеть, но с кем-нибудь таким же олдовым и прекрасным, как и я. Ну, конечно, кого я в первую очередь позвал? Ну, Вову (Кристовского), мы же вместе тогда начинали когда-то», – поделился историей рождения дуэта артист.

Музыканты в шутку называют свой новый трек «посланием из прошлого от миллениалов дорогим зумерам». В планах на следующий год – выпуск нового альбома, над которым группа уже плотно работает, сообщил Бурдаев.