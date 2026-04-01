«В нашей семье большая радость»: 49-летняя звезда «Склифосовского» Анна Невская впервые стала матерью

Невская прославилась благодаря ролям в сериалах «Склифосовский», «Кто в доме хозяин?», «Дылды» и «Восьмидесятые». Актриса замужем за актёром и режиссёром Дмитрием Клепацким с 2013 года.

Звезда поделилась радостной новостью в своём инстаграме, опубликовав трогательные фотографии из роддома. На снимках счастливые родители с улыбками бережно держат новорождённого на руках. Лицо малыша скрыто сердечком-смайликом.

«В нашей семье большая радость! У нас родился долгожданный сыночек!» — призналась артистка.

Для 49-летней Невской это первый ребёнок. Пара ждала появления малыша много лет.