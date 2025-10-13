«В нас частенько летит всякая придуманная информация»: певец Потап ответил на упреки о пении на русском языке

Украинский певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) объяснил, почему он и его партнер по дуэту Настя Каменских не поют на родном языке. В одном из недавних интервью артист ответил на вопрос об упреках по поводу исполнения хитов на русском.

«Украинский — это наш родной, первый язык. И русский — тоже. Для нас и для обычных людей никаких проблем с языком вообще нет. Все дело в напряженном обществе, а это манипулятивная тема. Так как мы (с Настей, — прим. ред.) люди видные и яркие, в нас частенько летит всякая придуманная информация», — передает слова Потапа Telegram-канал «Хуже не скажешь».

Также исполнитель отметил, что не видит возможности для потепления отношений между Россией и Украиной после завершения конфликта. И это касается не только языка.

«Мирное сосуществование пока что выглядит очень далекой перспективой. Мы его увидим, может быть, только через поколение», — предположил артист.

Ранее мы писали, что певец Потап передумал завершать карьеру после того, как посмотрел выступление Лаймы Вайкуле.