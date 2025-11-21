В Мюнхене экстренно приземлился самолет с Ургантом и Гудковым на борту

В аэропорту Мюнхена совершил экстренную посадку самолет Airbus A319 авиакомпании Air Serbia, на борту которого находились телеведущий Иван Ургант и комик Александр Гудков.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, инцидент произошел во время рейса из Лондона в Белград. Через два часа после вылета из аэропорта Хитроу экипаж принял решение о необходимости экстренного приземления. В Мюнхене лайнер встречали пожарные расчеты и службы безопасности аэропорта.

Причиной неплановой посадки, по предварительным данным, стало срабатывание датчика задымления в кабине пилотов.

После проверки, занявшей около часа, самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Белграде. Российские артисты в настоящее время находятся в гастрольном туре по Европе и должны выступить в сербской столице сегодня вечером.

Напомним, «отмененный» на ТВ Иван Ургант собрался подзаработать перед Новым годом. Шоумен анонсировал новогодние концерты в Дубае и Лимасоле, где выступит с Аллой Михеевой и Александром Гудковым.