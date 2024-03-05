В Москве состоялась премьера романтической комедии «Адам и Ева»

4 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла светская премьера романтической комедии «Адам и Ева». Ее посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, включая исполнителей главных ролей Полину Максимову и Дмитрия Чеботарева. Также на мероприятии был запущен новый тренд - «Йога для губ».

Новый фильм рассказывает историю молодой девушки Марины и мужчины Виктора, которые остались одни в огромном городе, а может, и во всем мире. Перед ними стоит задача не только адаптироваться к новым обстоятельствам, но и продолжить человеческий род. При этом найти общий язык они никак не могут.

На премьере кинокартины гости не только оценили первыми работу режиссера Ильи Фарфеля, но и познакомились с так называемой йогой для губ. Сайт «Страсти» узнал, как выглядит эта практика. В смешных моментах при просмотре фильма – это «ха-ха-асана», в которой губы расплываются в широкой открытой улыбке. Мелодрама и романтические моменты собирают губы в «чмок-асану», имитируя поцелуй. Напряженные моменты боевика отправляют нас в «вау-асану», а недоверие в фэнтези плотнее сжимает губы в «сарказм-асане».

Тренд уже был опробовал звездами отечественного шоу-бизнеса. Среди них, например, актриса Ирина Безрукова.

Комедия «Адам и Ева» выходит в прокат России 7 марта.