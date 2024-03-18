В Москве состоится творческая встреча с Аллой Духовой «30 лет аншлагов»

26 марта в рамках празднования 10-летнего юбилея Театра танца TODES состоится творческая встреча с Аллой Духовой «30 лет аншлагов». Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

Творческая встреча с Аллой Духовой пройдет в рамках празднования 10-летнего юбилея Театра танца TODES и предоставит участникам уникальную возможность получить личное общение с выдающейся личностью. В рамках мероприятия зрителей ждут сюрпризы – выступление балета и студий-школ TODES, а также участие специальных гостей, которые расскажут о дружбе с Аллой Духовой и сотрудничестве с TODES.

Кстати, подарки ждут и главную героиню вечера – команда TODES подготовила несколько неожиданных сюрпризов для Аллы Духовой.

Уникальная история Аллы Духовой, ее путь к успеху и достижения, преодоление препятствий и трудностей, источник вдохновения и мотивация для творчества — обо всем этом она расскажет участникам творческой встречи. История успеха будет сопровождаться историческими кадрами с выступлений и закулисной жизни легендарного коллектива и ее художественного руководителя. Публике будут представлены многие архивные материалы.

Каждый сможет задать Алле Духовой интересующие вопросы о танце, искусстве, творческом процессе и легендарном балете TODES.