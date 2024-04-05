Опубликовано 05 апреля 2024, 16:42
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В Москве состоится первый сольный концерт Нино Нинидзе
© Пресс-служба Нино Нинидзе
В Москве пройдет первый сольный концерт актрисы и певицы Нино Нинидзе. Для своего выступления она выбрала необычную локацию «Море Музыки». 13 апреля для поклонников вокалистка споет свои песни с глубокими текстами и захватывающими мелодиями.
Для многих Нино известна именно как популярная актриса. Однако уже много лет она развивает себя еще и в музыкальной сфере. И вот уже в середине апреля она впервые организует свое шоу для фанатов искреннего творчества.
Певица представит свою музыку в окружении таинственного подводного мира. Концерт в «Море Музыки» обещает стать уникальным и незабываемым событием, где звуки музыки Нино Нинидзе сольются с мистической магией водной стихии.
Источник:Пресс-служба Нино Нинидзе
Автор:Анна Чеченкова