В Москве состоится первый сольный концерт Нино Нинидзе

В Москве пройдет первый сольный концерт актрисы и певицы Нино Нинидзе. Для своего выступления она выбрала необычную локацию «Море Музыки». 13 апреля для поклонников вокалистка споет свои песни с глубокими текстами и захватывающими мелодиями.

Для многих Нино известна именно как популярная актриса. Однако уже много лет она развивает себя еще и в музыкальной сфере. И вот уже в середине апреля она впервые организует свое шоу для фанатов искреннего творчества.

Певица представит свою музыку в окружении таинственного подводного мира. Концерт в «Море Музыки» обещает стать уникальным и незабываемым событием, где звуки музыки Нино Нинидзе сольются с мистической магией водной стихии.