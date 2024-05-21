В Москве пройдет сказочная Неделя моды Magic Fashion Week

В Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя 1 июня 2024 года пройдут летние показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week. Свои коллекции представят дизайнеры: Надежда Шибина, Наталья Рязанова, бренд ANNET, Светлана Грилео бренд A_GLOSSIER, Анна Гусева бренд ESCHO, Janavesna и Julia Vladykina.

Каждый сезон MFW – это новая история. На этот раз зрители перенесутся в многогранный и не всегда понятный мир стимпанка.

Стимпанк – направление в культуре и искусстве, которое выросло из увлечения писателей-фантастов механизмами, работающими на энергии пара. Медь, шестеренки, круглые очки-гогглы в сочетании со старинными костюмами – элементы вдохновения организаторов в создании пространства для дефиле.

Звездные гости Magic Fashion Week зачастую выходят на подиум в качестве моделей. В разное время украшением показов были Нонна Гришаева, Наталья Гулькина, Лиза Арзамасова, Шура, Александр Песков, Эвелина Бледанс, Ильдар Гайнутдинов, Владимир и Маруся Левкины, Константин Кожевников.