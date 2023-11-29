В Москве пройдет грандиозный музыкальный фестиваль ISTOKIYA MUSIC FEST

Любителей музыки будут ждать 2 декабря в 20:00 на площадке «Депо.Москва», где пройдет одно из самых ярких музыкальных событий уходящего года – музыкальный фестиваль ISTOKIYA MUSIC FEST.

Фестиваль проходит уже в седьмой раз и с каждым годом собирает все больше восторженных отзывов. На сцене сойдутся самые талантливые звезды российской сцены, чтобы разделить с гостями яркие впечатления и хорошее настроение.

Организует фестиваль Аркаша ISTOKIYA – музыкант и основатель продакшн-студии ISTOKIYA Music Lab, сотрудничающий такими известными артистами как Митя Фомин, Дино Мс, Батишта, Вадим Галыгин и открывший путь на эстраду ярким молодым талантам.

«С каждым разом фестиваль становится все масштабнее, потому что мы развиваем свою неповторимую концепцию – с драйвовыми и лиричными треками, танцами, DJ-сетами и крышесносносной атмосферой. Музыкальная эйфория всегда является спутником мероприятия за счет живого инструментального исполнения и сочетания разных жанров, которые олицетворяют сложные и смешанные чувства нашего времени», – говорит Аркаша.

Состав артистов обещает объединить в танце меломанов разных возрастов и музыкальных предпочтений. Гости смогут насладиться разнообразием музыкальных жанров, от поп и рок-музыки до электроники и хип-хопа. Открывает список хедлайнеров Ольга Серябкина. В течение уходящего года певица не раз порадовала поклонников новыми хитами и подтвердила свой культовый статус. За ностальгическую часть концерта отвечает Митя Фомин – знакомый всем и каждому фронтмен легендарной группы «Hi-Fi» Организаторы не обошли вниманием и поклонников рэп-сцены. Среди хэдлайнеров мероприятия выступит легендарный Птаха. У гостей будет возможность открыть для себя новых талантливых исполнителей. В числе ярких молодых талантов на фестивале выступят Лали, Derouse, SLAME, Артем Kid и другие, а продолжится вечер под зажигательные DJ-сеты.

Площадка ДЕПО стала местом притяжения столичных ценителей хорошей кухни и живой музыки. Помимо выступлений, гостей фестиваля ждет целый мир гастрономических удовольствий – от ресторанов на любой вкус до магазинов и баров с самыми необычными напитками и угощениями!