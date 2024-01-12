В Москве пройдет фестиваль WinterFest Ильи Авербуха. Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

13 января в саду «Эрмитаж» состоится фестиваль WinterFest Ильи Авербуха. Гости парка смогут поучаствовать в спортивных и семейных играх, получить предсказания и даже выковать кусочек удачи в виде фирменной монетки. Завершится праздник ледовой программой Ильи Авербуха с участием знаменитых фигуристов.

На льду «Эрмитажа» выступят Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также Алексей Усков, Артем Федорченко, Анастасия Игнатьева, Матвей Ветлугин, Анатолий Сластин, Григорий Забелло.

«Приглашаю всех на празднование Старого Нового года. В этом году впервые в Москве проходит наш фестиваль WinterFest. Мне кажется, нам уже удалось сделать его заметным событием в культурной программе столицы. Каждые выходные посетители парка имеют возможность принять участие в творческих мастер-классах, посмотреть спектакли для всей семьи, провести время с друзьями и покататься на коньках под выступление диджеев», — высказался Авербух.