В Москве пройдет AfterHalloween

В Москве 26 ноября состоится легендарная костюмированная вечеринка AfterHalloween. Местом проведения станет гостиница «Пекин». Темой AfterHalloween 2022 организаторы выбрали образ подполья, как поиска защищенности, своего коммьюнити, в котором можно скрыться от бушующих снаружи страстей.

Создатели проекта, режиссер Жу Монтвилайте, продюсеры Владимир Месхи и Кирилл Балдаков создали ожившую антологию подполья, где встретились герои первой волны эмиграции начала ХХ века и современности, соединились самые разные культуры и эпохи. Антуражем всего действия стал Китай — не как место, а как фантазийное пространство, в котором возможно буквально все.

Это лучшее место, чтобы залечь на дно среди пестроты китайского квартала или вознестись в поднебесную. Между этими двумя условными пространствами и протянутся приключенческие истории гостей мероприятия.

Гостям будет предложено сразу несколько точек входа. Одни сразу вознесутся в поднебесную на 12 и 13 этажах в пространстве «Облако 53» – там расположится лаунж с террасами и панорамным видом на город для гостей с категорией билетов special – и начнут оттуда сошествие в пряную сутолоку улиц, где вся жизнь вынесена наружу. Другие сразу погрузятся в кварталы, кишащие гадателями, торговцами фальшивым люксом, благоухающими специями лапшичными лавками, каллиграфами, уличными гимнастами и, конечно, шпионами под прикрытием. Дальше — красные фонари шанхайских клубов 1930-х, а потом этаж тишины, требующий выйти из зоны комфорта и заглянуть внутрь себя, и конечно храм вечности. Там души встречаются и бесконечно друг в друга влюбляются и умирают, а после смерти снова друг в друга влюбляются.

Одним из участников AfterHalloween в этом году стал новый телеканал азиатских сериалов «КИНЕКО». В обычной жизни там можно посмотреть лучшие сериалы из Южной Кореи, Китая и Японии, а в этот вечер в одной из локаций пройдут настоящие съемки эпизода новой многосерийной драмы о вечной любви и страсти. Гости AfterHalloween смогут стать не только свидетелями съемок, но и актерами.

Идее проведения костюмированных вечеринок в отелях в этом году исполняется десять лет. Тогда авторы устроили первое иммерсивное представление в гостинице в Берлине, приурочив его к юбилею Владимира Месхи. Там собрались друзья и близкие виновника торжества, а за прошедшие годы AfterHalloween, получивший жизнь в 2016 году, разросся настолько, что теперь гости сами могут устраивать перформансы в купленных номерах, конкурируя с хедлайнерами проекта. Что касается последних, то лайн-ап по традиции создан невероятно тщательно: на шести танцполах выступят MILUNA, Samir Kuliev, Deomid, Pola, Pozdnyakov, Fake Mood, Korets, Betelgeize, Daniel Hokum, Yassen, Dyeus, Mireille, André P, BitGlitch, Borey, Pozdnyakov, Goom Gum, Dj List, Leo_the_broker, Akotakota, Romanova, Artem Nikolaev, Ahora, Turbolina, Natasha Chernika, Nigrani, Mr. Tortik, Mali, Mayla, Y.A.R, Sasha Mystica, Fantastya, Andrey Iii, Andr.Kost, Dmitry Sid и другие артисты и диджеи.

Площадкой AfterHalloween традиционно выбирается отель, и на сей раз это знаменитая гостиница «Пекин», возвышающаяся в самом сердце столицы и давно ставшая одним из ее символов. «Пекин» построен по проекту, разработанному основоположником сталинского ампира Дмитрием Чечулиным. Гостями гостиницы и жителями гостиницы в разные годы были Марсель Марсо и Василий Сталин, Лолита Торес и Марина Влади, Дин Рид и Аркадий Райкин. AfterHalloween это всегда про короткие встречи прошлого и будущего, про совместное проживание, оставляющее место для коллективного одиночества. «Пекин» для этой цели подошел как нельзя лучше.

Дресс-код вечера — невозможные сочетания, ничем не скованная фантазия. Европа пляшет канкан с Азией, уличная практичность соединяется с изысканностью вечерних туалетов, изящное сочетается с ужасным (все-таки речь идет о Хеллоуине). Беспроигрышным дополнением гардероба станут, разумеется, китайские элементы и важнейший для китайской культуры ярко-красный цвет.