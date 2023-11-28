В Москве объявили победителей премии Woman Who Matters 2023

Категория «Лучшие проекты, созданные для женщин»:

● Номинация «Практики обучения и развития сотрудников, корпоративные университеты» — Алиса Старовойтова, ООО «Реформалаб», за проект «Школа МГИМО: Оратор нового века».

● Номинация «Спецпроекты в СМИ, посвященные женщинам» — Анастасия Мануйлова, ИД «Коммерсантъ», за приложение «Женское лидерство» в журнале «Коммерсантъ».

● Номинация «Специальные проекты, направленные на женщин» — Любовь Маляревская, АО «Русская Медиагруппа», за проект «Хит Woman Клуб».

● Номинация «Внутрикорпоративные программы по поддержке женщин и женского лидерства» — Надия Имаметдинова, ПАО «Совкомбанк», за шоу «Я женщина — я могу».

Категория «Блоги и проекты в digital-пространстве»:

● Номинация «Программы, поднимающие важные социальные темы в сфере гендерного равенства» — Ассоль за YouTube-шоу «О чем (не) говорят женщины».

● Номинация «Digital-проекты, посвященные женщинам» — Владислав Крамской за онлайн-проект «Департамент эстетики».

● Номинация «Инфопродукт в социальных сетях» — Арина Алекс за курс по заработку Reels.

● Специальная номинация Woman Who Matters 2023 — Татьяна Денесюк, информационный портал LIFE, за авторскую программу в формате интервью «Изнанка. Женщины».

Категория «Лучшие корпоративные практики»:

● Номинация «Проекты компаний, направленные на развитие, рост и вовлечение молодежи» — Лия Королева, МТС Диджитал, за олимпиаду True Tech Champ.

● Номинация «Лучшая корпоративная практика в области многообразия и инклюзии (Diversity and inclusion)» — Ксения Карпенко, ПАО «СИБУР Холдинг», за проект «Формула хороших дел».

Категория «Вклад в развитие общества и социальной среды»:

● Номинация «Образовательный проект» — Елена Долинская, Академия Экспоненциального Коучинга Михаила Саидова, за программу обучения экспоненциальному коучингу «Экспонента».

● Номинация «Совместные проекты с общественными и благотворительными организациями» — Кира Смирнова, группа компаний «Самолет», за программы корпоративной благотворительности.

● Номинация «Социальный проект» — Марина Дарьина за проект «Помогай с душой».

● Номинация «Благотворительный информационный проект» — Анастасия Макарова, телеканал «Ю» (АО «ТВ сервис»), за реалити-шоу «Зови меня мамой».

● Номинация «Социальное развитие» — Юлия Кавнадская, Palais Royal Wine, за проект «Театр вина».

Категория «Экология и охрана окружающей среды»:

● Номинация «Поддержка экологии женщинами-предпринимательницами» — Рада Русских за проект «ЭКОлогично».

Категория «Проекты в области инклюзии, создания доступной среды и цифровой доступности»:

● Номинация «Программы, направленные на поддержку и интеграцию лиц с ограниченными возможностями в трудовую деятельность» — Татьяна Медюх, Центр творческих проектов «Инклюзион», за социальные проекты Центра.

Категория «Проекты для женщин»:

● Номинация «Актуальные рестораны» — Ирина Зарькова, ресторан She, White Rabbit Family.

● Номинация «Популяризация и распространение темы поэзии» — Анна Егоян за проект «Женщина в искусстве».

● Номинация «Женщина-прорыв года» — Расида Лакоба, бренд Rasario. Категория «Здоровье и благополучие»:

● Номинация «Инициативы, популяризирующие здоровый образ жизни» — Мария Грудина, ООО «Лайф Энерджи Санкт-Петербург», за проект «Первая Линия. Health Care Resort инновационный курорт превентивной медицины».

● Открытая номинация — Александра Никанорова за проект «Сообщество жен российских дипломатов».

VII Форум Woman Who Matters, в преддверии которого состоялось вручение премий, состоится 9 декабря 2023 года в кинотеатре «Октябрь», он объединит более 2000 участников и 50 спикеров. Центральной темой форума в 2023 году станет поддержка предпринимательства — финансовая, консультационная, информационная, практическая. С программой форума можно ознакомиться на сайте.