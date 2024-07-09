Опубликовано 09 июля 2024, 22:53
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В Москве обстреляли квартиру певицы Дианы Гурцкая
В Москве квартиру певицы Дианы Гурцкая обстреляли из пневматического оружия.
© Kashaev Pavel/East News
В центре Москвы обстреляли квартиру певицы Дианы Гурцкая. Стрелок использовал пневматическое оружие.
Об этом сообщает сайт mk.ru.
Происшествие случилось в Ружейном переулке. По информации издания, стрелял житель соседнего дома.
Предположительно, мужчина вел прицельный огонь, а в квартиру Гурцкая попал случайно. Пострадавших нет.
Певица подала заявление в полицию. Сотрудники ОМВД по району Хамовники уже установили личность стрелка.
Ранее певица второй год подряд встретила день рождения без мужа. Ее супруг Петр Кучеренко умер в мае 2023 года. Исполнительница призналась, что год был трудным. Благодаря родным и близким, а также коллегам певица продолжила «творить», хотя считала невозможным найти опору.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева