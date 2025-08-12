В Москве намерены выяснить, почему пожилые люди занимались аэробикой под песню Веры Брежневой

В пресс-службе проекта «Московское долголетие» обещают разобраться после инцидента с аэробикой под песню артистки Веры Брежневой. Предстоит выяснить, почему в программу мероприятия включили трек уехавшей исполнительницы.

Об этом узнало издание «Абзац».

Пожилые люди собрались для занятия аэробикой на Страстном бульваре. В программу мероприятия включили трек певицы Веры Брежневой, которая поддерживает ВСУ.

«У нас есть перечень песен, которые используются в рамках программы. Была ли песня Брежневой изначально туда внесена, я не знаю, мы сейчас разбираемся в ситуации», - сообщили в пресс-службе проекта.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой исключить песни Аллы Пугачевой с патриотических мероприятий. Он объяснял, что певица «себя дискредитировала вместе с супругом». Бородин также отметил неоднозначную позицию исполнительницы в России. Поэтому, считает глава ФПБК, у его организации есть полное право поставить такой вопрос в Министерстве культуры «от лица граждан».