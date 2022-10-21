В Кремле ответили на идею призывать российских женщин в армию по примеру Израиля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею депутата Госдумы Алексея Чепы начать призывать в армию женщин по примеру Израиля.

Говоря о ней, представитель Кремля сказал: «Никаких обсуждений на этот счет не было».

Напомним, парламентарий предложил распространить срочную службу на женщин в России и отправлять их в армию, как это делается в Израиле.

Несколько дней назад в Минобороны России заявили, что в ходе проходящей в стране частичной мобилизации женщин не планируют призывать. В будущем этого также не произойдет, пообещали в ведомстве. Наличие семьи и детей, а также другие обстоятельства учитываться не будут – заявление касается всех россиянок.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. В Москве и Московской области она завершилась 17 октября.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News