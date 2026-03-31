«В кино не существует возраста»: 43-летний Николай Шрайбер сыграет 20-летнего Пьера Безухова в «Войне и мире» Андреасяна

Шрайбер стал известен благодаря ролям в сериалах и кино — на его счету около 90 фильмов и сериалов. Актёр родился 6 октября 1982 года в Туле в русско-немецкой семье. Сейчас ему 43 года.

Выбор Шрайбера на главную роль вызвал волну критики в социальных сетях. Пользователи называют кастинг «трешем» и выражают недоумение: в романе Льва Толстого Пьеру Безухову в начале около 20 лет. Разница в возрасте между актёром и персонажем составляет более двух десятилетий.

Андреасян защитил своё решение в интервью «Кинопоиску». «В кино не существует возраста», — заявил режиссёр. Он пояснил свою позицию:

«Я же чётко уверен, что те повороты, которые происходят в жизни у Пьера Безухова, не могут происходить у 20-летнего парня — именно столько Пьеру в начале».

Режиссёр признал, что ожидает возмущения зрителей из-за несовпадения возраста актёра и персонажа. Первые кадры со съёмок уже появились в сети — под ними пользователи массово иронизируют и критикуют выбор постановщика.

Роль Наташи Ростовой в фильме исполнит актриса Полина Гухман. Продюсером проекта выступает Гевонд Андреасян — брат режиссёра.

В предыдущих экранизациях «Войны и мира» роль Пьера Безухова играли Сергей Бондарчук и Пол Дано. Новость о кастинге разошлась по СМИ и блогам, о чём сам Андреасян сообщил в своём телеграм-канале.