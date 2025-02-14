«В Ханьи сложно не влюбиться»: Глеб Калюжный рассказал о съемках с китайской актрисой

Актеры Глеб Калюжный и Ханьи Чжэн стали гостями драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Они рассказали об экстремальных съемках в фильме «Красный шелк» и теплых отношениях.

Молодой человек сыграл в ленте чекиста, а его коллега была в образе переводчицы курьера. На их долю выпали настоящие приключения, а работа была полна сложностей. Глеб признался, что освоил китайский язык и навыки рукопашного боя.

«Пятнадцатиминутная драка, которая продолжается нон-стоп – это было непросто. Я даже не успел всех сосчитать», – признался артист.

Ханьи всего за три дня научилась водить. А еще на съемках ей пришлось прыгнуть со скалы.

«Это было ужасно, я очень боялась, но по команде режиссера Андрея (Волгина) просто прыгнула с открытыми глазами», – рассказала девушка.

Актриса призналась в эфире «Авторадио», что хочет продолжать работать в России. Она оказалась здесь, когда приехала к подруге. А потом решила поступить в театральный институт.

По сюжету фильма, между героями Калюжного и Чжэн промелькнула искра. Актер тепло отозвался о коллеге.

«В Ханьи сложно не влюбиться, она же очень красивая», – признался Глеб.

Девушка ответила, что актер ей очень помогал.