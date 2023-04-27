«В изолятор вряд ли отправят»: что ждет Блиновскую после задержания при попытке бегства из РФ

Не так давно появилась информация о том, что у Елены Блиновской возникли проблемы с законом. Знаменитость уклонялась от уплаты налогов и задолжала государству почти 918 миллионов рублей. Женщину задержали в Смоленской области при попытке бегства из РФ. На данный момент в ее доме производится обыск, а сама она находится на допросе. Журналисты из Woman.ru связались с адвокатом Дмитрием Мордвинцевым, чтобы выяснить, какое будущее ждет Блиновскую.

По словам эксперта, в случае Елены есть все основания для подписки о невыезде. Кроме того, женщине могут запретить совершать определенные действия, а также существует вероятность домашнего ареста.

«В следственный изолятор вряд ли отправят. Если речь идет об ограничениях, то будет запрет на использование телефона, как было с Чекалиными. Домашний арест — более строгая мера», — высказался юрист.

Однако Дмитрий уточнил: Елена пыталась сбежать от следствия, поэтому ее могут отправить за решетку на время выяснения обстоятельств.

Ранее мы писали о том, что Блиновская успела до задержания переписать все имущество на родственников. Подробности смотрите в этой статье.