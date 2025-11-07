В Италии отменили выступление российского оперного певца Ильдара Абдразакова

Заслуженный артист Российской Федерации, оперный певец Ильдар Абдразаков не примет участие в постановке «Дон Жуан» в Италии, сообщает ТАСС.

Стало известно, что в Италии отменили выступление солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова в постановке, которая пройдет на сцене Филармонического театра в январе 2026 года. Об этом говорится в заявлении фонда «Арена ди Верона».

Причина отмены пока неизвестна. В фонде отказались комментировать свое решение.

При этом отмена российского артиста произошла на фоне заявления министра туризма Италии Даниэлы Сантанке. Ранее глава ведомства отметила, что «русские — не враги», поэтому в стране всегда рады туристам из РФ. Согласно 19-му пакету санкций ЕС, европейским компаниям запрещено предоставлять услуги по организации туров в Россию.

Ранее мы писали о том, что выступление оперной певицы Анны Нетребко в Швейцарии вызвало резонанс. Премьера постановки «Сила судьбы» в Цюрихе состоялась несмотря на протесты украинского посольства.