В интернете появились эротические фотографии Павла Дурова

Недавно в сети появились откровенные изображения создателя мессенджера Telegram и сети ВКонтакте Павла Дурова. 38-летний программист все чаще выкладывают в свои социальные сети зажигательные фото.

Последняя фотосессия, однако, взбудоражила поклонников не на шутку. На ней Дуров предстал с обнаженным торсом, демонстрируя накаченное тело и рельефные мышцы.

Комментаторы наперебой бросились хвалить прекрасную форму скандальной знаменитости, сравнивая его с героем фильма Дюна и с персонажем компьютерной игры Принц Персии.

Кроме того, многие в шутку порекомендовали Дурову бросить спортзал, потому как на его фоне другим мужчинам может стать за себя стыдно.

«Хватит заставлять мужиков комплектовать!» «Девочки закрываем тренд», – приводит издание PROZVEZD некоторые из комментариев.