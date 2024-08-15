В Госдуме отреагировали на желание Галкина* вновь выступать для россиян из-за низких доходов

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала новости о том, что юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) вновь хочет выступать в России. По ее мнению, ФСБ нужно следить за теми, кто захочет заказывать артиста на корпоративы в стране.

Источники СМИ сообщили, что из-за низких доходов за границей Галкин* согласился отказаться от антироссийских шуток и снова начать выступать перед соотечественниками. Комик готов не импровизировать и строить концерт по согласованному сценарию за 80 тысяч евро (8 миллионов рублей – прим. «Страсти»). На эту информацию отреагировали в Госдуме. Елена Драпеко отметила, что нельзя допустить возвращения шоумена в Россию.

«Я считаю, что Галкина* вообще нельзя пускать за границу РФ. У нас тех, кто его пригласит, нужно поставить под контроль ФСБ», - цитирует слова депутата NEWS.ru.

К слову, сам муж певицы Аллы Пугачевой на новости об изменениях в райдере пока никак не ответил.

Ранее зритель обматерил Максима Галкина* на его концерте в Юрмале.

*(Признан иноагетом на территории РФ)