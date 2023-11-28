В «Депо» прошел концерт «Звезды хайпа»

26 ноября в Москве в гастрономическом центре «Депо» на Лесной прошел яркий концерт «Звезды хайпа», организаторами которого стали «Русское Радио» и телеканал RU.TV. На сцену вышли самые востребованные молодые исполнители, кумиры миллионов: RASA, NLO, Хабиб и Егор Шип.

«Звезды хайпа» – новый проект «Русской Медиагруппы». Он объединяет исполнителей, чьи песни занимают первые места топовых чартов: ярких, честных, откровенных и смелых артистов с многомиллионными армиями фанатов.

Именно такие исполнители выступили в воскресенье в гастропространстве «Депо» на Лесной.

Концерт стал преддверием масштабного шоу «Звезды хайпа», которое состоится 6 декабря на концертной площадке LIVE Арена.

Грядущее мероприятие объединит самых эпатажных, скандальных и популярных исполнителей: от Филиппа Киркорова до Instasamka, от Артура Пирожкова до Амирчика, от Jah Khalib до Хабиба.

«Концепция «Звезды хайпа» была впервые представлена зрителям четыре года назад в рамках фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», – рассказывает музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских. – На тот момент в медийном пространстве появилось огромное количество инфлюенсеров, которые буквально взорвали Интернет, получили беспрецедентную популярность. Проект был настолько хорошо принят зрителями, что мы решили вывести его на новый уровень. При этом мы посмотрели шире: ведь настоящий хайп начался задолго до появления молодых кумиров молодежи. Самым первым артистом, который умеет по-настоящему поражать публику, делать самые громкие шоу, признан Филипп Киркоров. Именно поэтому премия «Звезды хайпа» объединит как молодых ярких исполнителей, так и тех, кто уже покорил музыкальный Олимп, но по-прежнему не боится эпатажа и экспериментов».

«Я очень надеюсь получить премию «Звезды хайпа», – говорит Егор Шип. – Но больше всего эмоций и мне, и публике принесет концерт. Всегда приятно выступать на больших площадках, где огромное количество людей пришли поддержать тебя».

«Это большая честь – стать частью премии «Звезды хайпа», – поделился с нами Хабиб. – Я переживаю, готовлюсь, и самое главное – это что-то новое, необычное! Очень хочется увидеть, какой будет масштаб, но знаю, если за дело берется «Русская Медиагруппа» – все будет супер!».

Музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских добавила, что премия «Звезды хайпа» станет ежегодным событием. «Мы уверены, шоу покорит тысячи сердец», - заключила она.