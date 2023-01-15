15:18, 15 января 2023
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Узнала радостную новость: выяснено состояние россиянки, сделавшей фото на разбившемся в Непале самолете
Стало известно положение россиянки, сделавшей фото на разбившемся в Непале самолете.
Россиянка Елена Бандуро летела на самолете, упавшем в Непале. Девушка была блогером и SMM-специалистом, что позволяло ей много путешествовать. Сестра девушки сообщила, что ранее узнала радостную новость.
По словам близкой, Лена была беременна. Сделав неделю назад УЗИ, блогер за несколько дней до трагедии рассказала это семье.
Отмечается, что Бандуро летала к своему мужу Максиму. На данный момент он надеется на лучшее, поскольку, по предварительным данным, на борту самолета были выжившие.
Источник фото:соцсети
Источник:Комсомольская прада
Автор:Галина СьюТеги: